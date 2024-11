Whindersson Nunes diz que não fala com Neymar há dois anos

Whindersson Nunes, 29, revelou que não fala com Neymar há dois anos. Ele comentou a enorme polêmica entre os dois, que já foram próximos, em entrevista ao “Angélica: 50 & Uns”, novo programa da loira que estreia no Globoplay neste domingo (10).

De acordo com o comediante e cantor, a última interação de forma indireta entre ele e Neymar aconteceu há cerca de seis meses, durante as tragédias decorrentes de enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul.

Ajuda de Rafaella

“O fato do Rio Grande do Sul e que aconteceu esse evento trágico, eu estava lá junto. Eu precisava transportar uns drones e o Neymar cedeu um jato, por intermédio da Rafaella [Santos]. Eu pedi para Rafaella: ‘Pede para o seu irmão?’. E aí ele me emprestou e em meia hora a gente mandou os drones”, disse Nunes.

“Começaram a bater no cara e eu falei: ‘Querem bater? Podem bater, porém, o cara me ajudou com isso. Beleza?’. Acharam que eu estava defendendo o Neymar. Eu não falo com o Neymar já tem 2 anos. Eu falo porque o rapaz ajudou. Não vou deixar de dizer que não ajudou, porque está todo mundo batendo. É um falso poder que dá ali, na pessoa, naquele momento. Juntam mais 20 mil que estão pensando igual”, desabafou Whindersson.

Críticas

Ele, que ficou famoso nacionalmente no YouTube, não deu detalhes sobre porque os dois não se falam mais, mas refletiu sobre as críticas que recebeu por causa da interação: “Me vi um dia no top [mais comentados da internet]: ‘Whindersson fazendo tudo pelo Brasil’. No outro [dia], cancelado, por uma coisa ou outra, em que eu tinha divergido.”

Além de Whindersson, o “Angélica: 50 & Uns” promete entrevistas de peso com outras grandes atrações. São algumas delas: Antônio Fagundes, Gilberto Gil, Lázaro Ramos, Xamã, Flávio Dino, Gil do Vigor, Fábio Porchat, e até o maridão Luciano Huck.

O “Fantástico” também vai exibir uma versão menor dos episódios nos mesmos domingos do lançamento.