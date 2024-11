Kim Kardashian faz 'amizade' com robô que pode custar até R$ 170 mil; veja imagens

A socialite Kim Kardashian surpreendeu ao apresentar um novo "amigo" nas redes sociais. Ela apresentou o robô Optimus, da Tesla, empresa de Elon Musk, em vídeos com direito a fazer corações e até 'ondinhas', gesto típico do Havaí. As publicações foram feitas nesta segunda-feira (18).

Veja também Zoeira Padre é afastado do cargo após autorizar gravação do clipe de Sabrina Carpenter em igreja Zoeira Anne Hathaway é confirmada para estrelar a adaptação do livro 'Verity', de Colleen Hoover

O "brinquedo de luxo” da famosa é o robô humanoide Tesla Gen 2, que só deve estar pronto para ser comercializado em 2026. Conforme a revista People, o preço do equipamento varia entre US$ 20 mil e US$ 30 mil — equivalente, em reais, a um valor entre R$ 115 mil e R$ 170 mil.

Antes de ser comercializado, o robô ainda deve ser testado internamente na Tesla. Ele foi lançado por Musk no mês passado em uma conferência da Tesla como um ajudante doméstico, que pode ser “professor, babá, cuidar de pets, cortar grama, fazer supermercado e ser um amigo”.

Sem dar detalhes de como adquiriu o novo “amigo", Kim Kardashian fez um ensaio fotográfico no caro com ele, com direito a várias poses sensuais ao lado de um carro. O momento também rendeu vídeo para as redes sociais da socialite.

Já nos vídeos, ela propõe desafios ao robô, como fazer um coração junto com ela, sair para dirigir e mandar um beijo. Em determinado ponto, ela até chama ele de "fofo'.