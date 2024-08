Motivo da internação de Silvio Santos no Hospital Albert Einstein é revelado; saiba mais

O apresentador Silvio Santos, 93 anos, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, há seis dias. O SBT já havia anunciado que o comunicador estava "tomando medicação", mas o motivo da nova internação foi revelado apenas nesta terça-feira (6). Conforme a Folha de S.Paulo, Silvio foi levado ao hospital devido a uma infecção bacteriana.

Os exames de rotina, no hospital, detectaram a bactéria no dia 1º de agosto, quando ele ficou internado e começou o tratamento com antibióticos.

Silvio registrou melhora no último domingo (4), e segue internado. Ainda não há previsão de alta.

Esta é a segunda hospitalização do apresentador em um mês. Em julho, ele esteve no mesmo hospital cuidando de um quadro de H1N1.

Emissora desmentiu boatos sobre saúde de apresentador

No último sábado (3), a assessoria do canal chegou a desmentir boatos de que o estado de saúde de Silvio era grave.

"O SBT informa que ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde. Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação", dizia o comunicado.