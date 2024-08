Eliana e Maisa homenageiam Silvio Santos no Fantástico: 'Volte logo para a casa'

Juntas na TV Globo, as ex-apresentadoras do SBT, Eliana e Maisa Silva, desejaram melhoras ao apresentador Silvio Santos, que está internado com um quadro de H1N1. A mensagem foi enviada durante o programa Fantástico exibido neste domingo (4).

Veja também Zoeira Músico Branco Mello retira tumor em cirurgia e passa bem Zoeira João Guilherme assume namoro com Bruna Marquezine em declaração de aniversário; veja

Conforme propôs Eliana, diante das "coisas lindas” partilhadas por ambas na emissora de Silvio Santos, era o momento de agradecer e enviar boas energias para a recuperação dele.

Maisa disse “não ter palavras para expressar a gratidão" que nutre pelo apresentador e sua família.

“Estou sempre torcendo por você, mandando boas energias, você está nas minhas orações”, afirmou.

Ao finalizar a entrevista, Eliana acrescentou:

“Silvio, as nossas orações, nosso carinho e respeito, sempre. Deus te abençoe e volte logo para a casa”, disse.

A mensagem de gratidão e afeto repercutiu nas redes sociais. Assista ao vídeo:

Internação de Silvio

O Hospital Israelita Albert Einstein montou um esquema para evitar vazamentos de informações sobre o estado de saúde de Silvio Santos. O apresentador está internado na unidade de saúde para a realização de exames, desde a última quinta-feira (1º).

Nesse sábado (3), foi solicitado aos profissionais de imprensa que não ocupassem a área da frente do hospital.

Repórteres também foram proibidos de entrar no prédio onde o apresentador se internou, o uso de banheiros e bebedouros foi liberado em prédio vizinho.

Estado de saúde

O apresentador, de 93 anos, continua internado para "pronta recuperação". "Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários", diz a nota divulgada ontem.

Silvio Santos teve H1N1 em julho deste ano e chegou a ficar internado. A internação de Silvio Santos foi confirmada no dia 18 de julho pelo SBT após rumores sobre o estado de saúde do apresentador viralizarem nas redes sociais. Ele teve alta em 20 de julho.

Ele retornou para o hospital na quinta-feira (1º) e passou por exames de imagem. Em 2021, Silvio esteve internado no Hospital Albert Einsten, na capital paulista, após ser diagnosticado com Covid-19.