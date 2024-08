Tiago Abravanel atualiza estado de saúde de Silvio Santos, internado no Albert Einstein

Neto de Silvio Santos, o ator Tiago Abravanel falou sobre o estado de saúde do avô, internado em um hospital de São Paulo desde o início do mês. O artista garantiu que o quadro do apresentador está sendo acompanhado de perto e agradeceu as mensagens de apoio enviadas por fãs.

Veja também Zoeira Motivo da internação de Silvio Santos no Hospital Albert Einstein é revelado; saiba mais Zoeira Luciano Huck sofre acidente em escada e realiza exame em hospital Zoeira Silvio Santos está 'tomando medicação e se recuperando', diz SBT

Em entrevista para a revista Quem, Tiago afirmou que a família está torcendo pela recuperação de Silvio.“Estamos na torcida. Ele está sendo muito bem assistido pelos médicos e se cuidando. Esperamos que ele se recupere o mais rápido possível. Acreditamos que as orações de todos estão ajudando”, disse ele.

O ator ainda aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio do público durante o momento difícil: “Isso reafirma tudo o que sempre soubemos sobre o carinho e o amor que as pessoas têm por ele. Neste momento difícil e delicado, acreditamos que a fé pode transformar vidas e esperamos que ele se recupere rapidamente”.

Segundo a Folha de S.Paulo, o comunicador está tratando uma infecção bacteriana e ainda não tem previsão de alta.

INTERNAÇÃO

Silvio Santos está internado no hospital Albert Einstein, na capital paulista, desde o dia 1º de agosto. Na ocasião, o SBT informou que o apresentador, de 93 anos, faria apenas exames de imagem, mas uma condição não divulgada o impediu de deixar a unidade hospitalar.

Com a hospitalização, diversos rumores sobre um possível estado crítico se espalharam na internet. Os comentários, no entanto, foram desmentidos pela emissora, através de comunicado divulgado no último final de semana.

“O SBT informa que, ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde. Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação”, afirmou a nota.

Nessa terça-feira (6), o grupo voltou a se manifestar sobre o estado de saúde de Silvio, reforçando que o comunicador segue “tomando medicação e se recuperando bem”, conforme comunicado publicado pelo jornal O Globo.

Esta é a segunda internação do apresentador em menos de um mês. Em julho, ele esteve na mesma unidade de saúde, tratando um quadro de H1N1. Na época, o hospital não comentou o caso.