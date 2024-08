Silvio Santos volta a hospital para fazer exames, diz SBT; apresentador já está em casa

O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, voltou a um hospital de São Paulo nesta quinta-feira (1º). Segundo nota da assessoria de imprensa do SBT, o comunicador foi submetido a novos exames na unidade de saúde, mas que já voltou para casa e está bem.

Silvio teria ido ao hospital para fazer exames de imagem. Ele já faz raio-X na própria residência e está se recuperando de uma infecção por H1N1, condição que resultou na internação dele no mês passado.

O dono do SBT Santos está afastado da TV desde setembro de 2022.

Internação por H1N1

Silvio Santos deu entrada no Hospital Albert Einstein no dia 16 de julho, com diagnóstico de H1N1. O apresentador iria receber alta três dias depois, mas seguiu internado para receber a medicação para o tratamento do H1N1.

Apesar do quadro fora de gravidade da doença, a internação do apresentador aconteceu em virtude da idade avançada do comunicador, integrante do grupo de risco.

Em 20 de julho, o fundador do SBT recebeu alta e retornou para casa.