Silvio Santos segue se recuperando da H1N1, diz filha

Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT e terceira filha de Silvio Santos, 93, atualizou a imprensa sobre a saúde do pai. Em coletiva na manhã desta quinta-feira (1°), ela informou que o apresentador está em repouso e se recuperação da H1N1, condição que resultou na internação dele no mês passado.

A empresária comentou sobre o assunto durante o evento de lançamento da plataforma de streaming +SBT, confirmando que, apesar da doença, Silvio já está fazendo planos para a nova iniciativa da emissora.

"Em relação ao streaming, ele até deu um nome novo, uma forma nova, está super empolgado. Ele tá se recuperando ainda da H1N1, e falou: ‘Quando eu ficar bom, eu vou para as feiras comprar filme para o S.'", comentou. De acordo com Daniela, "S" foi uma forma carinhosa que o apresentador encontrou de apelidar a plataforma.

Admiração por Silvio

Daniela ressaltou ainda a admiração que sente pelo pai. "Às vezes, eu olho pro Silvio Santos e não acredito que sou filha dele. Sou tão fã dele e da forma como ele trata as pessoas", disse.

A herdeira do comunicador também comentou sobre a responsabilidade que elas e as irmãs carregam para continuar o legado do pai. "É uma mistura de sentimentos, uma responsabilidade gigante de dar continuidade a isso. Não só eu carrego, minhas irmãs também, queremos honrá-lo todos os dias. Queremos crescer, sem perder a essência do que ele fez", afirmou Daniela.