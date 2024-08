Round 6 divulga data de 2ª temporada e teaser inédito; assista

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (1º) novidades sobre a segunda temporada da série Round 6. O novo ano da produção sul-coreana chega ao streaming no próximo dia 26 de dezembro.

Além da data de estreia, foi anunciado que haverá uma terceira temporada em 2025. Segundo a Netflix, o terceiro ano será o último da franquia.

Veja o teaser da 2ª temporada de Round 6

"Estou emocionado em ver a semente que foi plantada na criação de um novo Round 6 crescer e dar frutos até o final desta história", escreveu o diretor Hwang Donghyuk em carta aos fãs.

Na nova temporada que chega no fim do ano, Seong Gihun (Lee Jungjae), o protagonista, tem vencido o jogo há três anos. Ele agora está determinado em encontrar os idealizadores da competição mortal para dar um fim nos jogos.

Ele usa o dinheiro que ganhou para tentar rastrear a pessoa que o recrutou, mas acaba entrando no jogo novamente. Retornam ainda para a 2ª temporada Lee Byung-hun (dono da organização), Wi Ha-joon (irmão do chefe) e Gong Yoo (homem do metrô).

O novo elenco ainda conta com nomes conhecidos como a da cantora Jo Yuri, ex-integrante do grupo de K-pop I*zone. Estão ainda os atores: Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri e Won Ji-an.