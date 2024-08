Luana Piovani relembra declaração polêmica de Sandy sobre sexo há anos; entenda

Luana Piovani fez um comentário nas redes sociais relembrando uma afirmação polêmica de Sandy sobre sexo. "Gente, será que esse boy tem irmão? Papagaio! Só consigo pensar na Sandy, agora, se divertindo. Lembra da única declaração polêmica dela?", questionou a atriz, se referindo a uma fala da cantora sobre prazer na relação.

O comentário foi feito por Piovani na terça-feira (31). Já a declaração de Sandy foi dada em 2011, em entrevista à revista Playboy. À época, na publicação, a artista disse que "é possível ter prazer anal" e causou um alvoroço entre fãs. Isso porque ela é conhecida por ter uma postura mais discreta em relação à própria vida amorosa.

Anos depois da polêmica, Sandy afirmou que sua resposta à Playboy foi distorcida. "Não foi bem aquela a minha resposta. Mas, está valendo a brincadeira. Eu nunca falei e não falo detalhes sobre a minha vida sexual", garantiu a filha de Chitãozinho.

Veja também Zoeira Desparecido, primo de MC Gui é encontrado com vida Zoeira Ator de Power Rangers, Hector David Jr. está foragido após agredir idoso Zoeira Mãe de Lexa surpreende a cantora com revelações de aventuras sexuais: 'Eu tive uma vida antes'

Perfil fake

Depois de viralizar nas redes sociais que Sandy teria engatado um novo relacionamento com o nutrólogo Pedro Andrade, veio à tona um rumor de que a irmã de Júnior teria, inclusive, um perfil fake para comentar as publicações do novo affair sem chamar atenção.

A conta do perfil se chamaria "Luiza" e teria sido descoberta pelo colunista Lucas Pasin, do UOL.

Segundo Pasin, o perfil é fechado, conta com seguidores famosos como Tatá Werneck e Fernanda Paes Leme e teria sido criado no Instagram em julho de 2011. Além disso, teria apenas 99 seguidores e teria trocado de nome de usuário três vezes.

Novo affair de Sandy

O boato do novo affar de Sandy partiu da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que publicou que a cantora teria engatado um romance com o médico Pedro Andrade.

No Instagram, o nutrólogo, pós-graduado na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, já tem mais de 310 mil seguidores. Ele se descreve como "ser humano em busca de consciência" e divulga a clínica que leva seu nome e que trata de nutrição de precisão.