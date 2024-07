Sandy tem novo namorado, diz colunista; conheça o médico Pedro Andrade

Circulam nas redes sociais rumores de que Sandy teria um novo affair. O boato partiu da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que publicou que a cantora teria engatado um romance com o médico Pedro Andrade. O homem está sendo comparado, inclusive, ao ator Cauã Reymond, pela semelhança física.

No Instagram, o nutrólogo, pós-graduado na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, tem mais de 240 mil seguidores. Ele se descreve como "ser humano em busca de consciência" e divulga a clínica que leva seu nome e que trata de nutrição de precisão.

A maioria das publicações de Pedro mostra o influenciador palestrando, clinicando ou viajando, em destinos como praias e cachoeiras.

Veja fotos de Pedro Andrade:

Foto: Reprodução Instagram

Foto: Reprodução Instagram

Foto: Reprodução Instagram

Foto: Reprodução Instagram

Foto: Reprodução Instagram

Nos comentários das postagens do rapaz, fãs de Sandy começam a especular: "Quem veio aqui só para saber quem é?", perguntou uma. "Esse que é o gato da Sandy?", questionou outro. "Sigo o Dr. Pedro desde que isso aqui era tudo mato e estou me sentindo traída. Como assim tu está com a Sandy? Estou chocada com essa informação", compartilhou mais uma.

Sandy ainda não segue o suposto affair

Discreta com os assuntos que tratam de sua vida pessoal, Sandy não segue o suposto affair. No entanto, Pedro acompanha a cantora nas redes sociais.

Eles teriam se conhecido por meio da cunhada da filha de Chitãozinho, Monica Beninin, esposa de Júnior, que já se teria se tratado com o médico. Ele já foi namorado da ex-BBB Vanessa Mesquita por dois anos.