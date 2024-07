Veja as exigências de Robert Downey Jr. para retornar aos estúdios da Marvel

Robert Downey Jr. fez sua última participação como Homem de Ferro em "Vingadores: Ultimato" (2019). Até então era o fim da participação do ator nos filmes da Marvel Studios. Cinco anos depois, o artista anunciou seu retorno, mas dessa vez com um personagem diferente: o Doutor Destino. No entanto, não saiu barato trazer o ator de volta ao estúdio.

A Variety divulgou os detalhes por trás das negociações da Marvel Studios para trazer de volta Downey, assim como os irmãos Anthony e Joe Russo, que dirigiram os dois maiores sucessos da franquia: "Vingadores: Guerra Infinita" e "Vingadores: Ultimato". Os diretores estão responsáveis pelos próximos dois filmes com o grupo de super-heróis e fizeram a Marvel desembolsar US$ 80 milhões, quase R$ 450 milhões na cotação atual.

Segundo uma fonte da Variety, Downey deve receber "significativamente mais" do que o cachê dos irmãos Russo. O acordo com os diretores ainda inclui uma "porcentagem de desempenho", que varia entre US$ 750 milhões e US$ 1 bilhão.

O acordo com Downey ainda inclui jato particular, seguranças e um “acampamento de trailers” inteiro para ele. O ator é de longe um dos mais bem pagos do Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Considerando todos os filmes em que participou como Homem de Ferro, Downey ganhou entre US$ 500 milhões a US$ 600 milhões.

Outra exigência feita pelo ator é que ele só retornaria ao MCU se os irmãos Russos voltassem como diretor. “Eles eram os únicos com quem ele trabalharia”, diz uma fonte familiarizada com o acordo.