Último episódio da segunda temporada de 'House of the Dragon' é vazado na web

Os fãs da série "House of the Dragon" foram surpreendidos com o vazamento de algumas cenas do final da segunda temporada no TikTok, na noite de terça-feira (30). Programadas para irem ao ar no dia 4 de agosto, as imagens foram divulgadas cinco dias antes do episódio ser disponibilizado na HBO e transmitido no Max.

Uma única conta do TikTok chegou a postar 14 vídeos do episódio final e cerca de 30 minutos de filmagem do final não exibido. Ao todo, os vídeos tiveram de 50 a 100 mil visualizações.

Cerca de três horas após as publicações, a conta foi banida da plataforma, mas os vídeos chegaram ao X (antigo Twitter) e Reddit. Até a publicação desta matéria, a responsável pela produção não se pronunciou.

Histórico de vazamento

Não é a primeira vez que a série sofre com o vazamento de cenas. Em outubro de 2022, o episódio final da primeira temporada de "House of the Dragon" também foi publicado nas redes sociais.

Segundo a HBO, na ocasião, o vazamento partiu de um distribuidor parceiro localizado na Europa, Oriente Médio ou África.