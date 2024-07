Série Star Wars, 'Skeleton Crew', já tem data de estreia: veja as primeiras fotos com Jude Law

Mais uma novidade do universo de Star Wars já tem data de estreia marcada. A Disney+ anunciou, nesta quarta-feira (31), que a série 'Skeleton Crew' chegará ao catálogo do streaming no dia 3 de dezembro.

A publicação da gigante do entretenimento também revelou as primeiras fotos do seriado, que conta com nomes como Jude Law, Kyriana Kratter, Kerry Condon, Robert Timothy Smith, Jaleel White, Tunde Adebimpe e Brian Oerly no elenco.

"A prévia de uma nova história da galáxia", diz o post de divulgação da Disney+ Brasil na rede social X.

Favreau e Dave Filoni são os responsáveis pela produção de 'Star Wars: Skeleton Crew'.

Veja as primeiras fotos de 'Skeleton Crew', do universo Star Wars

Legenda: Filme é estrelado por Jude Law Foto: Divulgação/Disney+

Legenda: Série chegará ao catálogo da Disney+ ainda neste ano Foto: Divulgação/Disney+

Legenda: A aventura acontece após os eventos de 'O Retorno de Jedi' Foto: Divulgação/Disney+

Em Skeleton Crew, crianças perdidas se aventuram pela galáxia em busca para o caminho de casa, em um cenário após os eventos de 'O Retorno de Jedi'.