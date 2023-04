Nova trilogia do Star Wars é anunciada para contar a história dos Jedis

Uma nova leva de produções de Star Wars deve chegar aos cinemas em breve. Esta será a quarta trilogia da franquia e terá como foco a história dos Jedis. O anúncio foi feito durante Star Wars Celebration, evento oficial da franquia realizado em Londres, Reino Unido.

As informações são do Splash Uol.

Os três filmes serão dirigidos por James Mangold, Dave Filoni e Sharmeen Obaid-Chinoy. Foram relevados alguns detalhes da produção. O primeiro filme deve contar o início da história dos Jedis, enquanto o segundo irá se concentar na formada de uma "nova república" nas galáxias.

A atriz Dausy Ridley, que interpretou a protagonista Rey na última trilogia de Star Wars, também foi confirmada para os próximos filmes.

Além da ligação com as trilogias anteriores da franquia, a nova produção deve ter conexões com as histórias contatadas nas séries do Star Wars no Disney+, como "The Mandaloria".

A nova trilogia irá se juntar a um universo que reúne nove filmes - lançados em três trilogias -, um filme animado e três filmes televisivos - considerados spin-offs da saga original -, além de, pelo menos, sete séries.