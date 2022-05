Star Wars Day: o que significa 'May the 4th be with you'?

Os fãs da saga Star Wars comemoram, nesta quarta-feira (4), o Star Wars Day. A escolha da data é devido à semelhança fonética em inglês que a emblemática frase da saga “May the Force be with you” (“Que a força esteja com você!'') com “May the 4th (fourth) be with you” — em português:“Que o 4 de maio esteja com você!".

A primeira comemoração do evento aconteceu em maio de 2011, quando o Toronto Underground Cinema organizou um festival de cinema no qual todos os filmes de Star Wars puderam ser vistos.

Na data, fãs da franquia usam as redes sociais para postar homenagens, organizando maratonas com todos os filmes, ou ainda vestindo fantasias e roupas de personagens favoritos.

Lançamento da Disney

Este ano, o Star Wars Day chega com mais conteúdos dentro do Disney+, como, por exemplo, a primeira temporada completa de O Livro de Boba Fett disponível aos assinantes.

Para não deixar a data passar em branco e presentear os fãs de Star Wars, o streaming produziu um episódio especial da série Disney Gallery, focado inteiramente nos bastidores de “O Livro de Boba Fett”.

A trama de “Disney Gallery: O Livro de Boba Fett explora a história dos bastidores do retorno do lendário caçador de recompensas a Tatooine com a mercenária Fennec Shand, buscando reivindicar o território outrora administrado por Jabba the Hutt.