Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 4 de abril

A Lua Crescente em Câncer está trazendo uma energia de rompimento e crescimento. É como uma semente que rompe o solo, se esforçando para alcançar a luz. Agora que a Lua está em seu domicílio e começa a crescer, chegou a hora de fazer seus sonhos crescerem também.



Hoje, Marte, Saturno e Urano estão em harmonia. Você está sentindo tudo de forma intensa, mas com um direcionamento claro. Marte te encoraja a agir com coragem, enquanto Saturno organiza as estruturas e coloca limites necessários. Essa combinação poderosa cria uma base sólida para as transformações que você deseja, e essa energia estará presente até o dia 12 de abril.



Hoje, lembre-se de que boas parcerias podem te fortalecer. Abra espaço para compartilhar, dividir e somar forças com quem está ao seu lado. A união tem o poder de abrir caminhos e transformar perspectivas.

Signo de Capricórnio hoje

A Lua Crescente ativa sua vontade de consolidar projetos e vínculos. No amor, demonstre compromisso de forma prática. Na carreira, organize suas responsabilidades e concentre-se no que realmente importa. Nos relacionamentos, ser flexível com as opiniões dos outros evitará tensões desnecessárias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.