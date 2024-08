João Guilherme, namorado de Bruna Marquezine, afirma que está pronto para ser pai

O ator João Guilherme, de 22 anos, afirmou que está pronto para ter filhos. O atual namorado de Bruna Marquezine, de 28 anos, revelou que procura uma mulher "educada".

"Eu nunca ia querer ter um filho com uma mulher que não esteja do meu lado para criá-los juntos, alguém que eu confiasse, que pudesse educá-los muito bem. Uma mulher muito educada, que compartilhe valores parecidos, eu acho que isso é muito importante", disse entrevista ao programa 'Sabadou com Virgínia', no último sábado (27).

Questionado sobre quando os filhos virão, João respondeu que deve ser esperado o momento certo. "Assim que estiver pronta para isso. Até porque não sou eu quem vai carregar essas crianças", disse.

Relação com Zé Felipe

A apresentadora é esposa de Zé Felipe, irmão de João, ambos filhos de Leonardo. Na entrevista, o ator elogiou o relacionamento do cantor com a influenciadora.

"Eu via meu irmão antes de você [aparece] na vida dele e [antes] das filhas [chegarem] na vida dele e o vejo hoje. Vejo como o Zé é um cara muito mais legal [agora], muito mais centrado", comentou.

João ainda revelou que vê Zé e Virgínia como um casal harmonioso.