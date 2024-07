'Bruna Surfistinha 2' é confirmado por Deborah Secco após 13 anos do primeiro filme

A atriz Deborah Secco anunciou, nesta quarta-feira (31), que o filme ‘Bruna Surfistinha 2’ vai estrear em breve nos cinemas. A artista usou as redes sociais para divulgar a novidade aos fãs e a volta da personagem icônica 13 anos após o primeiro longa, que contará com a direção de Marcus Baldini mais uma vez. Secco e Baldini também são coprodutores do filme.

"Não via a hora de contar para vocês que um dos personagens mais importantes da minha trajetória está de volta. É isso mesmo… Bruna Surfistinha está prestes a voltar para as telonas", anunciou a atriz, sem revelar a data exata de exibição nos cinemas brasileiros.

O primeiro filme reuniu, apenas no primeiro fim de semana em cartaz, um público de cerca de 400 mil espectadores. No total, mais de 2 milhões de pessoas assistiram ao filme nas telonas.

"Anunciamos, em primeira mão, a produção do longa-metragem Bruna Surfistinha 2, filme que em sua primeira versão levou mais de 2 milhões de brasileiros aos cinemas. Muito ansiosa. E vocês, estavam com saudades da Bruna?", perguntou a estrela na publicação.

Bruna Surfistinha

A primeira versão de "Bruna Surfistinha", lançada em 2011, é uma adaptação do livro "O Doce Veneno Do Escorpião: o Diário de uma Garota de Programa", de Raquel Pacheco.

A obra narra a história da própria autora, uma jovem de classe média que se tornou uma garota de programa famosa em todo o país como Bruna Surfistinha.

Sinopse

Raquel (Deborah Secco) era uma jovem da classe média paulistana, que estudava num colégio tradicional da cidade. Um dia ela tomou uma decisão surpreendente: saiu de casa e resolveu virar garota de programa. Com o codinome de Bruna Surfistinha, Raquel viveu diversas experiências "profissionais" e ganhou destaque nacional ao contar suas aventuras sexuais e afetivas num blog, que depois acabou virando um livro e tornou-se um best-seller.