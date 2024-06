Deborah Secco relembra ensaios nus para revistas: 'Eu fiz pelo dinheiro'

Deborah Secco relembrou os ensaios nus que já realizou para revistas, em entrevista concedida ao programa Na Cama com Pitanda, desta quinta-feira (13). A atriz também comentou sobre fazer conteúdo adulto em plataformas.

"Nunca pensei em fazer conteúdo adulto [em plataformas]. Eu fiz duas vezes em revista, pode ser considerado um conteúdo adulto. Mas a primeira vez que eu fiz foi muito ruim, muito desconfortável. Eu tinha 18 anos e eu fiz pelo dinheiro. A segunda revista já foi mais fácil. Depois, com o passar do tempo, eu fui desmistificando e desvalorizando um pouco o meu corpo, a minha nudez", contou.

A atriz contou ainda que hoje lida com a nudez de uma forma diferente. "Eu sou muito mais do que um corpo, eu tenho muitas outras coisas pra entregar", continuou.

Vida de solteira

Separada de Hugo Moura desde abril, Deborah revelou como está sendo retornar a vida de solteira.

"Eu, jovem, me apaixonava pela vontade de me apaixonar. Eu amava me apaixonar, gostava de viver nesse estado de paixão. Eu descobri com anos de análise que o objeto da minha paixão era menos importante do quanto a paixão me movimentava. Esse estado da paixão durante muito tempo foi o que moveu minha vida. Hoje o que me faz parar e olhar uma pessoa é o quanto ela parece comigo, o quando a gente escolhe as mesmas coisas. Procuro meu semelhante", revelou.