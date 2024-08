Rapper Kawe anuncia falência após vícios em jogos de azar: 'Perdi o que não podia'

Kawe Cordeiro dos Santos, rapper brasileiro conhecido como Kawe, decretou falência financeira nesta quinta-feira (1º), em um relato de forte desabafo nas redes sociais. Segundo ele, a situação teria ocorrido após uma série de prejuízos causados pelo vício com jogos de azar.

O rapper paulista, de 25 anos, é conhecido por hits como ‘Rubi’, ‘Mds’ e ‘Nota Dó’. No próprio perfil do Instagram, ele alertou os seguidores sobre os riscos com o investimento em casas de aposta.

Veja também Zoeira Último episódio da segunda temporada de 'House of the Dragon' é vazado na web Zoeira Round 6 divulga data de 2ª temporada e teaser inédito; assista

"Estou vindo aqui em respeito a todos que me acompanham, trabalham comigo, e a realidade é uma só. Desde o início deste ano eu venho acompanhando a galera que jogava em site de aposta e eu comecei a jogar também, ficar viciado nessa m****, e semana passada eu acabei fazendo m****, joguei o que eu não devia, perdi o que eu não podia, inclusive, todo o dinheiro que eu tinha guardado", explicou Kawe.

Abalado, ele revelou que não está bem e segue sem dormir há alguns dias. "Perdi tudo o que eu tinha pra p**** de casa de aposta", continuou ao também alertar os seguidores para o risco de embarcar em jogos de azar.

"Mas que isso sirva de exemplo para todo mundo, eu acompanho o pessoal que posta esse tipo de jogo, não é uma brincadeira, é uma parada sério, isso pode acabar com tua vida, acabar com o teu psicológico. Em breve eu estou por aí de novo", garantiu ele.