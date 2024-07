Íris Abravanel diz que Silvio Santos 'está ótimo' após internação por H1N1

A esposa do apresentador Silvio Santos, Íris Abravanel, falou sobre a recuperação dele, garantindo que o marido "está ótimo". Em entrevista à Splash, detalhou que o apresentador de 93 anos tinha tido apenas uma febre antes de ser levado ao hospital.

Ele ficou quatro dias internado no Albert Einstein, em São Paulo, com diagnóstico de H1N1.

"Ele está ótimo. Ele está em casa. Não era para passar dia nenhum (no hospital). Ele só teve uma febre e foi levado. A gente não sabia o que era, e depois dos exames soube que era influenza. Graças a Deus (ele está bem)." Íris Abravanel Esposa de Silvio Santos

Íris Abravanel ainda agradeceu às pessoas que torceram pela boa recuperação do marido. "Obrigada a todos que torceram, se preocuparam com a gente. Muito obrigada. Eu estou muito grata a vocês. Obrigada pelo carinho que vocês têm pelo meu marido, que ele merece".

Internação por H1N1

Silvio Santos deu entrada no Hospital Albert Einstein na terça-feira (16), com diagnóstico de H1N1. O apresentador iria receber alta na sexta-feira (19), mas seguiu internado para receber a medicação para o tratamento do H1N1.

Apesar do quadro fora de gravidade da doença, a internação do apresentador aconteceu em virtude da idade avançada do comunicador, integrante do grupo de risco.

Já no sábado (20), ele teve uma melhora no quadro de saúde. "Silvio Santos obteve alta neste sábado e se encontra em sua residência. Agradecemos o carinho de todos", informou a assessoria do SBT.