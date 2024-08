Preta Gil irá comemorar 50 anos com festa para 700 pessoas

A cantora Preta Gil celebra 50 anos nesta quinta-feira (8). No entanto, a festa de aniversário da filha de Gilberto Gil ocorrerá na próxima semana, com 700 convidados na Zona Portuária do Rio de Janeiro. Conforme o jornal O Globo, estão confirmados shows da banda Psirico e da cantora Ludmilla.

“Ludmilla é também uma grande amiga, mais para filha, né? Eu a vi nascer artisticamente”, disse ela ao jornal. Preta ainda confirmou os DJs Zé Pedro, Tamy Reis e Jude Paulla para comandar a pista.

“A princípio, começa às 9h e está programada para acabar às 5h, mas não temos horas para terminar, não”, afirmou ainda sobre a festa.

A lista de convidados está sob o comando da promoter Carol Sampaio, uma das melhores amigas da artista. Preta também revelou que não convida somente amigos para suas festas.

“Não são só amigos que ponho na lista. Coloco pessoas que também gosto e acho interessante. A partir das minhas festas também nascem amizades”.

No dia 14 de agosto, a artista ainda lança sua autobiografia, intitulada "Preta Gil: Os primeiros 50", editada pela Globo Livros.

Recentemente, Preta passou pelo tratamento de um câncer no intestino, além de uma separação polêmica do personal Rodrigo Godoy, que a traiu com uma funcionária da artista logo que ela descobriu a doença.