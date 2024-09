MC Daniel planeja dar pausa em shows após nascimento do filho

MC Daniel, que está à espera do primeiro filho, fruto do relacionamento com Lorena Maria, revelou que pretende dar uma pausa na agenda de shows após o nascimento do bebê. O assunto veio à torna em uma entrevista ao gshow na última sexta-feira (13), após o artista se apresentar no Rock in Rio.

Segundo Daniel, a pausa deve durar de três a quatro meses. "Vou ficar com a Lorena (cuidando do bebê). Vou trabalhar bastante para chegar lá e conseguir ter um tempinho, mas sem prejudicar a agenda também, né? Preciso juntar um dinheiro, que estou precisando", declarou.

Veja também É Hit Suspeito de roubar celular de Sula Miranda em São Paulo é preso É Hit Zé Neto atualiza estado de saúde mental após pausa na carreira por depressão: 'Cura está próxima'

Durante a conversa, o cantor também afirmou que a ficha de que ele será pai já caiu. "Tem gente que fala que só cai quando pega no colo, mas eu não, já sinto", disse.

No show do Rock in Rio, Daniel chegou a mencionar o herdeiro durante a música "Renasci das Cinzas". "Meu filho vai nascer e vai ter muito orgulho de mim", vibrou.