Suspeito de roubar celular de Sula Miranda em São Paulo é preso

A Polícia Civil de São Paulo prendeu o suspeito de roubar o celular da cantora sertaneja Sula Miranda, no bairro do Pacaembu, na Zona Oeste da capital. O crime aconteceu no começo do mês, no dia 2 de setembro, enquanto a artista fazia uma gravação na rua Taipu. As informações são do Uol.

Na ocorrência, o ladrão se aproximou de Sula de bicicleta. Ele puxou o celular da cantora e logo fugiu do local. A ação foi gravada e, segundo a Polícia, o homem faz parte, desde 2022, de uma quadrilha que atua no centro de São Paulo.

O homem de 19 anos foi identificado e monitorado pelos policiais. A corporação conseguiu identificar a pensão onde ele morava e realizou a prisão na frente do imóvel nesta terça-feira (10). No seu quarto, foram encontradas as roupas que ele usava no dia do crime, que foram identificadas graças às imagens das câmeras de segurança.

A polícia também informou que o suspeito já havia sido autuado em maio de 2023 por furto qualificado. Ele ainda praticava crimes nas ruas mesmo cumprindo medidas judiciais após uma condenação.

Veja também É Hit Justiça bloqueia R$ 20 milhões e outros bens de empresa de Gusttavo Lima É Hit Ônibus da dupla João Neto e Frederico sofre acidente na BR-040, em Minas Gerais

Como funciona a quadrilha?

Conhecida como ‘quadrilha da bike’, a organização criminosa que atua em São Paulo é constantemente investigada pela Polícia Civil. Segundo os policiais, os criminosos atuam fingindo ser ciclistas. Eles se aproveitam da distração das vítimas para realizar os furtos e fugir com rapidez.

A corporação explica que a ação do crime é dividida em três partes. Na primeira, há o furto do aparelho de bicicleta. Depois, o celular é levado até outro criminoso que é responsável por ir até um local pré-determinado a fim de vender aos receptadores.