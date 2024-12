Previsão do signo de Câncer para hoje, 23 de dezembro

A Lua Minguante em Libra, em conjunção com os Nodos Lunares, coloca em destaque a necessidade de compromisso e responsabilidade em seus relacionamentos. O Universo te convida a refletir sobre a qualidade das suas conexões, sejam elas amorosas, familiares, de amizade ou profissionais.

Com o Sol em Capricórnio, signo que preza pela estrutura e maturidade, é hora de definir que tipo de relação você deseja cultivar. Questione-se: quais relações te impulsionam e quais te puxam para baixo? Quais conexões te nutrem e te ajudam a crescer?

Esteja atento aos sinais que o Universo te enviará hoje. As situações que surgirão te farão enxergar com clareza os relacionamentos que valem a pena e aqueles que precisam ser revistos.

Lembre-se: o compromisso não se trata apenas de estar presente, mas de estar presente de corpo e alma, com respeito, reciprocidade e afeto.

Dicas para o dia:

* Comunique-se com clareza e honestidade.

* Defina seus limites e expectativas.

* Cultive a empatia e a compaixão.

* Esteja aberto a perdoar e a pedir perdão.

* Invista tempo e energia nas relações que realmente importam.

Aproveite esta fase para fortalecer os laços que te trazem alegria e liberte-se daqueles que te impedem de evoluir.



Afirmação do dia: Eu me comprometo a construir relações autênticas e significativas, cultivando a honestidade, o respeito e a reciprocidade em cada interação.

Signo de Câncer hoje

Segurança e afeto são essenciais, canceriano. Mas cuidado para não se apegar ao passado. Liberte-se de relações que te prendem e abra espaço para novas conexões. Que padrões emocionais você precisa liberar para seguir em frente?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.