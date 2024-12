Queda de ponte entre Maranhão e Tocantins deixa pelo menos duas pessoas mortas e oito desaparecidas

Dois óbitos foram confirmados após o desabamento de um trecho da ponte Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga o Maranhão ao Tocantins, no último domingo (22). As vítimas foram identificadas como Alana, de 25 anos, e Marçon Gley Ferreira, de 42 anos. As informações são do g1.

Ainda segundo o portal, a Defesa Civil de Estreito, município no Maranhão próximo a trecho que caiu, informou que oito pessoas seguem desaparecidas. Entre elas, estão duas crianças, duas mulheres e quatro homens. Um motorista de 36 anos foi encontrado com vida e conduzido por populares a um hospital da região. Ele não teve a identidade divulgada.

Por meio de nota à imprensa, a Polícia Militar de Tocantins sugere que o número de desaparecidos pode ser ainda maior. A corporação cita mais quatro adultos: Dois motoristas de caminhões que transportavam ácido sulfúrico, um motorista de caminhão de defensivos agrícolas e outro motorista de caminhão de MDF.

Devido ao material perigoso encontrado em uma das cargas, as buscas por mais vítimas foi suspensa na tarde deste domingo (22) e retomadas apenas à noite. Contudo, não foram utilizados mergulhadores na segunda expedição, apenas botes salva-vidas.

Em comunicado publicado nas redes sociais, a prefeitura de Estreito emitiu um alerta para a população ficar longe da estrutura da ponte e do riacho contaminado pelo ácido. “O contato com esses produtos pode desencadear reações químicas graves e oferecer sérios riscos à saúde, como queimaduras, intoxicações e outros problemas”, disse a nota.

Nas redes sociais, o governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), lamentou o acidente e afirmou que “somente com o resultado das operações de mergulho teremos como comprovar o número total de desaparecidos”.

O governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), também se pronunciou sobre o caso. “Recebi com tristeza a informação. No momento, nossa prioridade é cuidar das vítimas e prestar todo o apoio necessário às famílias atingidas”.