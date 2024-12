CAPTEI: Natal Alegria na Praça - Emoção e Solidariedade marcam a celebração

Na noite de sexta-feira, 20, a Praça da Imprensa reuniu famílias, crianças e autoridades para celebrar o Natal com muita alegria e solidariedade.

O Natal Alegria na Praça, promovido pelo Sistema Verdes Mares, trouxe uma programação repleta de emoções e momentos marcantes.

Uma das grandes surpresas da noite foi a realização de uma missa especial, celebrada pelo Padre Raimundo Neto, pároco da Igreja São Vicente de Paulo. A celebração trouxe uma mensagem de paz, amor e união para todos os presentes, reforçando o verdadeiro espírito natalino.

Legenda: Padre Raimundo Neto Foto: LC Moreira

Após a missa, o aguardado momento da chegada do Papai Noel encantou crianças e adultos, que vibraram com a presença do bom velhinho. Mas a verdadeira magia aconteceu com a entrega dos presentes a 56 crianças que haviam enviado cartinhas ao SVM contando por que mereciam ser presenteadas. Emocionadas, as crianças receberam seus presentes com sorrisos e abraços apertados, mostrando a importância da solidariedade e do amor ao próximo.

Legenda: Papai Noel Foto: LC Moreira

O evento contou com a presença do Diretor do Conselho Administrativo do Grupo Edson Queiroz, Igor Queiroz Barroso, do Superintendente do Sistema Verdes Mares, Ruy do Ceará, e de outros gestores do grupo, que acompanharam de perto toda a programação e se emocionaram com as histórias e alegria das crianças.

Legenda: Ruy do Ceará, Aline Félix e Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

O cerimonial ficou por conta do jornalista Aldeson Matos, que conduziu o evento com maestria e sensibilidade, destacando a importância de celebrar o Natal com amor, solidariedade e gratidão.

Legenda: Alderson Matos Foto: LC Moreira

O Natal Alegria na Praça foi mais do que um evento, foi mais uma experiência única que marcou a vida de muitas pessoas e reforçou o compromisso do Sistema Verdes Mares com a comunidade e com o bem-estar de todos.

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira!

Legenda: Aline Félix e Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Erick Picanço e Ruy do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Tayro Mendonça, Gustavo Bortoli e Luizão Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Ribeiro, Natália Dias e Aline Félix Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Ananias Gomes e Tayro Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Dias e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Clauds Carvalho, João Florêncio e Nathaly Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia e Georgina Dellatorre Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Fernandes, Lourenne Rabelo e Mariana Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Luizão Barbosa e Joacir Foto: LC Moreira

Legenda: SVM Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Ruy do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Natal Alegria na Praça Foto: LC Moreira

Legenda: Natal Alegria na Praça Foto: LC Moreira

Legenda: Natal Alegria na Praça Foto: LC Moreira

Legenda: Natal Alegria na Praça Foto: LC Moreira

Legenda: Natal Alegria na Praça Foto: LC Moreira

Legenda: Natal Alegria na Praça Foto: LC Moreira

Legenda: Natal Alegria na Praça Foto: LC Moreira

Legenda: Natal Alegria na Praça Foto: LC Moreira

Legenda: Natal Alegria na Praça Foto: LC Moreira