Dicas para transformar seu lavabo com cor e charme

Nas resoluções de fim ano, sempre temos algo para organizar ou reformar em casa. O lavabo é aquele banheiro sem chuveiro, pequeno e funcional pensado para o uso das visitas. Caso o seu esteja sem graça por aí, fique atento às dicas para pincelar com cor e charme.

Dizem até que o lavabo é o cartão de visitas da casa e pode ter uma decoração mais impactante, sabe? É importante, claro, seguir o estilo dos moradores, mas com uma pitada de ousadia. Uma porta azul, papel de parede listrado ou floral, piso com azulejo colorido e espelhos curvilíneos estão entre as inspirações.

Personalidade e ousadia

Legenda: Lavabo com a Cor Despertar da Suvinil Foto: @_felco

A ideia é que a visita entre e, além de sentir um aroma gostoso e cuidado com toalhas limpinhas e itens de higiene, também se surpreenda com a decoração como um todo. Não sei vocês, mas os banheiros de restaurantes mais elaborados sempre chamam a minha atenção, por exemplo.

“Historicamente, ao final do ano, as pessoas tendem a investir em melhorias e reformas em suas casas, e o lavabo frequentemente lidera a lista de prioridades dos brasileiros. Este cômodo é um espaço ideal para expressar a personalidade dos moradores e o estilo da casa”, destaca Sylvia Gracia, Gerente de Marketing, Cor e Conteúdo da Suvinil.

A tinta como aliada

Legenda: As cores Acampamento na Selva e Pinheiro trazem uma decoração equilibrada Foto: Acampamento 203

E quando falamos em reforma, não é necessário colocar o ambiente abaixo para ter uma transformação significativa. A tinta pode ser uma grande aliada e dá até para usar app e simular a cor que planeja colocar no espaço antes de colocar a mão na massa.

Vale testar no lavabo composições inusitadas que não seria possível aplicar em ambientes maiores. Observe o ambiente que recebeu listras verticais na cor marrom-rosado, com meia parede branco neve e teto rosa fumê. Tem até mini galeria de arte na parede com espelho com moldura preta harmonizando. Uau!

Para os mais minimalistas, o amarelo manteiga cria uma atmosfera acolhedora e vibrante, sendo uma ótima opção para fugir do branco. A cor proporciona luminosidade e leveza ao ambiente. Em contraste, há a inspiração do lavabo com paredes com tom mais terroso alaranjado, imprimindo autenticidade no décor deste espaço.

Legenda: A Cor Hena da Suvinil traz um charme e vivacidade ao espaço Foto: Mariana Orsi

Harmônico e convidativo

Existem dois caminhos na hora de decorar: as cores dos móveis, louças e acessórios podem ser similares ou contrastantes. A designer Nathália Candelária dá dica valiosa. “Escolha uma paleta de cores que se complementam ou contrastam de forma equilibrada. Se optar por paredes em tons vibrantes, prefira móveis e acessórios em cores neutras para equilibrar o visual. Já se as paredes forem neutras, use elementos coloridos nos acessórios para adicionar personalidade e destaque ao espaço”, destaca.

Legenda: A porta azul na Cor Rio Danúbio da Suvinil adiciona personalidade e beleza ao cômodo, piso também é destaque Foto: Lufe Gomes

Para finalizar, priorize esse espaço de circulação central deixando realmente livre para a passagem. Dê preferência para usar as paredes para criar cenários com pinceladas de tintas, quadros e espelhos. Vale também apostar em uma iluminação diferente, como uso de arandelas.

Sem esquecer, claro, de deixar tudo funcional para uma ótima experiência das visitas. Na bancada, itens de higiene úteis como toalha, fio dental e até chiclete. Nos armários, nunca esquecer de abastecer com papel higiênico extra. Boa obra e organização no seu lavabo!