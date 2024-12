Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (23)

A novela 'Cabocla' desta segunda-feira (23) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Edmundo fala para Luís que sua lesão não melhorou em nada e que ele terá que ir para a Suíça se quiser ficar curado.

Resumo completo de 'Cabocla' desta segunda-feira

Edmundo fala para Luís que sua lesão não melhorou em nada e que ele terá que ir para a Suíça se quiser ficar curado. Luís fica apavorado com a ideia de deixar Zuca, mas Edmundo avisa que será muito pior se ele não viajar. Chico exige que Zé pague o que lhe deve e diz que vai procurar emprego na fazenda de Boanerges. Zé concorda, mas fica furioso com Chico. Belinha diz a Justino que Boanerges pediu sua permissão para ir visitar Neco. Justino fica desconfiado, mas Pepa o convence a aceitar a visita. Belinha conta para Neco que Boanerges aceitou o namoro deles, deixando-o pasmo.

Neco pede que Justino não estrague as coisas com sua desconfiança. Tobias agradece a Mariquinha por tudo o que ela fez por ele e pede desculpas por tê-la magoado. Mariquinha fica perturbada com as palavras de Tobias. Tina diz a Mariquinha que espera que Tobias esqueça Zuca e fique com ela. Joaquim convence Luís a ir para a Suíça. Chico e Zuca se despedem. Macário não gosta de saber que Boanerges foi na casa de Justino. O coronel e Emerenciana vão visitar Justino. Boanerges garante a Justino que Luís vai voltar em breve para esclarecer tudo.

Chico Bento conta para Boanerges que o delegado está pretendendo intimar Luís a depor. Macário fica furioso ao saber que Boanerges decidiu permitir o namoro de Belinha e Neco. Tobias ameaça Luís. Tina confessa para Mariquinha que tem medo de que Tomé nunca esqueça completamente de Rosa. Justino se gaba para Zaqueu de que Boanerges foi até sua casa pedir seu apoio. Boanerges teme que seus aliados achem que ele foi visitar Justino por covardia. Maria diz a Ritinha que ela é uma irresponsável por fazer Chico largar seu emprego. Chico pede um emprego a Boanerges.

Macário diz a Xexéu que Boanerges decidiu se aliar a Justino. Luís pensa em levar Zuca para a Suíça, mas Pequetita fala que não e uma boa ideia. Boanerges diz a Chico que não pode lhe dar emprego, pois sabe que ele fará falta a Zé. Ele vai embora da fazenda, arrasado. Xexéu e Macário se aliam. Boanerges avisa Belinha que só vai aceitar seu namoro com Neco se ele vier pedir a mão dela junto com Justino. Zuca chora por Luís.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.