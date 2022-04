Eslovênia muda visual e mostra resultado aos fãs nas redes sociais

A ex-BBB 22 Eslovênia Marques surgiu diferente nas redes sociais, mostrando ao público uma mudança nos cabelos. A modelo deixou de lado os fios mais curtos, aparecendo com eles mais longos e ainda no tom castanho.

"A mudança veio! Iniciando um novo ciclo com um novo visual! E aí, gostaram?", escreveu Eslô como legenda em um vídeo mostrando a tranformação de visual.

Casal

Além da mudança, Eslô tem repercutido nas redes sociais por conta do relacionamento com o também ex-BBB 22 Lucas Bissoli. Esta semana, os dois se encontraram pela primeira vez após as eliminações no reality show.

Os dois optaram por usar um anel de compromisso, que foi dado como presente pelos fãs, e chegaram a comentar que devem fazer uma viagem juntos em breve.