Eslovênia assume erro com Linn da Quebrada ao trocar pronome: 'Não foi uma vez, foram várias'

A ex-BBB Eslovênia participou do "Mais Você", na manhã desta segunda-feira (4). Em bate-papo com Ana Maria Braga, a sister falou sobre a eliminação, o relacionamento com Lucas Bissoli e os erros que cometeu ao chamar Linn da Quebrada de "ele", sendo o correto "ela".

"Machuquei muito a Linna quando errei o pronome. Não foi uma vez, foram várias. Foi um erro bem infeliz da minha parte. Ela foi bem generosa em me acolher e explicar", afirmou Eslovênia.

A sister também lembrou a saída do reality sozinha, já que ela precisou deixar a competição pela porta dos fundos. "Eu sair sozinha foi bem significativo. Eu entrei sozinha e sai sozinha. Foi muito especial, lembrou tudo o que eu senti quando entrei", afirmou ela.

Eslovênia disse que, com o fim do programa, ela quer dedicar ao término da faculdade, fazer pós-graduação e fortalecer trabalho como influenciadora digital.

Ana Maria faz pergunta indiscreta

Eslovênia também foi vítima de uma pergunta indiscreta de Ana Maria Braga. "Eu não queria perguntar isso agora, mas vou perguntar: com quem você passou a noite?", questionou ela.



"Com minha amiga, misericórdia Ana. Amiga, amo você, mas poderia ter uma pessoa interessante também, poderia", declarou ela insinuando que gostaria de ter visto seu par na casa, Lucas Bissoli.