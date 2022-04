BBB 22 terá paredão falso com quarto secreto na terça (5)

Este domingo (3) é dia de eliminação e surpresas no Big Brother Brasil 22. De acordo com o Gshow, o esperado paredão falso está de volta. Desta vez, o escolhido, além de ser salvo, poderá ser o ‘Big Boss’ e dar algumas cartas no jogo.

Paredão falso

Na noite deste domingo, logo após a eliminação de um dos participantes que compõem a berlinda formada por Douglas Silva, Eslovênia e Paulo André, terá início uma nova prova do líder e, em seguida, uma nova formação de paredão.

O novo paredão, entretanto, será falso, e o público deverá votar para um dos brothers ir para um quarto secreto. Na próxima terça (5), assim que o eliminado se despedir de seus companheiros de confinamento, ele irá, na verdade, para o novo cômodo e terá a oportunidade de brincar de Big Boss por algumas horas.

Quarto secreto

O brother escolhido pelo público será recebido em um quarto secreto com uma decoração predominantemente preta e grandes telas de TV.

No cômodo, o brother terá chances de controlar os confinados de algumas maneiras. No programa desta noite, o apresentador Tadeu Schmidt irá contar quais serão as jogadas disponíveis, mais detalhes e outras informações sobre a dinâmica.

"Vale colocar toda a casa na Xepa? Cortar a água? Será que o brother ou sister em questão também terá alguns momentos privilegiados para ver e ouvir o que se passa na residência?", adiantou o Gshow.

Quarto preto já havia sido especulado pelo público

Em fevereiro, internautas desconfiaram de que uma repescagem iria acontecer no programa. Alguns telespectadores foram além e reuniram pistas deixadas pela direção do reality.

Legenda: Boneco que "sequestra" Tadeu Schmidt levanta suspeitas sobre o 'quarto preto' no BBB 22 Foto: Reprodução

As especulações do possível "quarto preto" começaram nas redes sociais após uma exibição do programa, que terminou com um boneco "sequestrando" o apresentador Tadeu Schmidt em um efeito especial.

Uma mudança na vinheta do programa também chamou a atenção dos telespectadores. Durante a tradicional música "Vida Real", de Paulo Ricardo, que abre o reality show, as fotos dos participantes eliminados apenas mudaram de cor, o que deixou os internautas intrigados.