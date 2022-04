Boninho anuncia que BBB 22 terá paredão falso; veja a programação do reality

Na reta final, o BBB 22 terá um paredão falso, segundo o diretor do reality show, Boninho, comentou nas redes sociais. Não se sabe ainda quando será a dinâmica, mas o spoiler já foi dado nessa quinta-feira (31).

Boninho respondeu um fã do reality em um comentário no Instagram. "Poderia ter paredão falso", escreveu a pessoa. O gestor global disse: "Então, tem vindo um aí".

Nesta semana, o BBB 22 acelera o passo, com dois paredões semanais. O primeiro será formado nesta sexta-feira (1º) e o segundo, no domingo (3).

Formação do paredão

Durante a formação da sexta, o anjo, Jessi, será autoimune e o líder, Gustavo, deve indicar para o paredão um dos dois castigados pelo monstro. Além disso, terá que escolher outro brother para ir à berlinda.

Toda a casa votará no confessionário, e o mais indicado já estará no paredão. Nesta semana, não acontecerá o Bate e Volta. O segundo paredão terá detalhes divulgados somente no dia.

Cronograma da semana no BBB 22