Eslovênia deve ser a 11ª eliminada do BBB 22, segundo aponta o resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste desta semana. A sister recebeu 80,8% dos votos dos leitores até o fim da tarde deste sábado (2) e deve sair da casa no domingo (3).

A última mulher do quarto Lollipop disputa a berlinda ao lado dos amigos Paulo André, o PA, e Douglas Silva, o DG, que estão respectivamente com 3,2% e 16% na mesma enquete.

Lembrando que esse resultado é parcial e não interfere nos números oficiais do programa.

Até o fim desta tarde, o levantamento tinha 16,7 mil votos, sendo 13.522 deles direcionados para Eslô. PA tinha 538 votos e DG, 2.684 votos.

Veja o resultado parcial da enquete

Legenda: Enquete não interfere no resultado oficial do programa Foto: Reprodução

Como foi formado o paredão?

O anjo da semana foi autoimune, então Jessilane não podia ser votada. Enquanto Gustavo, líder da semana, indicou Eslovênia direto para o paredão.

Além disso, o brother ainda precisou escolher entre Paulo André e Arthur, escolhidos para o castigo do monstro, para ir à berlinda. Para movimentar a casa, indicou PA.

A dinâmica contou ainda com a votação da casa no confessionário e Douglas Silva foi o mais votado, com cinco indicações, enquanto Lina foi a segunda mais escolhida.