Quem está no monstro da semana no BBB? Entenda qual castigo os brothers devem enfrentar

Paulo André e Arthur Aguiar foram escolhidos para serem castigados com o monstro da 11ª semana no Big Brother Brasil (BBB) 22. A indicação foi feita por Jessilane, que ganhou a prova do anjo desta sexta-feira (1º).

Assim, a dupla de aliados precisam ficar o tempo todo em um posto, vestidos de pirata, com um papagaio de brinquedo pendurado no ombro.

Quando soar um toque, um dos brothers está liberado para dar uma volta, descansar e revezar com o outro integrante.

Além disso, Gustavo, o líder da semana, indicará um dos participantes do monstro para a berlinda. A Formação do Paredão acontece já nesta sexta, durante o programa ao vivo.

Confusão com anjo

Após Jessi indicar Arthur para o monstro, o brother foi reclamar com os colegas de confinamento: "Eu não dei monstro nenhuma vez para a Jessi", apontou.

Ela, por sua vez, demonstrou incômodo com o comentário. "Ai, Arthur, pelo amor de Deus. É sobre isso que a gente dá um monstro dentro da casa? Acho que não né?".

Logo em seguida, justificou sua escolha, explicando que não queria colocar os brothers que já tinham ido diversas vezes para o castigo.

Jessilane Participante do BBB 22 "Eu não ia dar um monstro para Nat e para a Lina. O Eli foi monstro três vezes e a Eslô tinha acabado de ser o monstro. O Pedro me cedeu praticamente o anjo".

Além disso, explicou que não ia te colocar DG. Nesse momento, Gustavo interrompeu. "E se você me coloca, eu não ia votar na Eslô, ia votar em você".