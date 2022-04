Quem ganhou a prova do anjo? Veja como foi a dinâmica de hoje no BBB 22

Os confinados no Big Brother Brasil (BBB) 22 participam da prova do anjo, na tarde desta sexta-feira (1º). A dinâmica envolve a sorte dos brothers.

Todos os brothers participam da dinâmica, menos Gustavo, que é o Líder.



A prova segue em andamento.

Como é a prova do anjo?

Na prova do anjo, o brother deverá se encaminhar até a uma loja e escolher seis produtos. Em seguida, colocar cada item no carrinho e entregar cada produto em cada casa montada no cenário.

Nas portas das casas, terá envelopes. O brother terá que pegar os envelopes e guardar na bancada.

Depois, todos abrirão seus respectivos envelopes e neles terão cards de pontuação. Ao fim do processo, quem tiver mais pontos, será o Anjo da semana.

Veja a ordem sorteada por Gustavo:

1º - Natália

2º - Douglas Silva

3º - Eslovênia

4º - Eliezer

5º - Arthur Aguiar

6º - Pedro Scooby

7º - Jessilane

8º - Paulo André

9º - Linn da Quebrada

Como jogou cada brother?

Natália

Casa A: tv na porta 1

Casa B: smartphone na porta 10

Casa C: aspirador na porta 6

Casa D: notebook na porta 7

Casa E: roteador na porta 2

Casa F: máquina de lavar na porta 4

Douglas Silva

Casa A: roteador na porta 3

Casa B: aparador de pelos na porta 6

Casa C: liquidificador na porta 7

Casa D: máquina de lavar na porta 9

Casa E: tv na porta 5

Casa F: porta 2

Eslovênia

Casa A: produto na porta 7

Casa B: produto na porta 1

Casa C: produto na porta 3

Casa D: produto na porta 5

Casa E: produto na porta 9

Casa F: produto na porta 1

Eliezer

Casa A: produto na porta 10

Casa B: produto na porta 7

Casa C: produto na porta 1

Casa D: produto na porta 10

Casa E: produto na porta 7

Casa F: produto na porta 10

Arthur Aguiar

Casa A: produto na porta 6

Casa B: produto na porta 3

Casa C: produto na porta 9

Casa D: produto na porta 3

Casa E: produto na porta 6

Casa F: produto na porta 9

Pedro Scooby

Casa A: produto na porta 2

Casa B: produto na porta 4

Casa C: produto na porta 5

Casa D: produto na porta 6

Casa E: produto na porta 8

Casa F: produto na porta 3

Paulo André

Casa A: produto na porta 8

Casa B: produto na porta 5

Casa C: produto na porta 8

Casa D: produto na porta 8

Casa E: produto na porta 1

Casa F: produto na porta 8

Linn da Quebrada

Casa A: produto na porta 9

Casa B: produto na porta 2

Casa C: produto na porta 4

Casa D: produto na porta 4

Casa E: produto na porta 10

Casa F: produto na porta 6

Fase 2 da prova do anjo (pontuação):

Natália

Envelope 1: 70 pontos

Envelope 2: 30 pontos

Envelope 3: 90 pontos

Envelope 4: 50 pontos

Total: 240 pontos

Douglas Silva

Envelope 1: 10 pontos

Envelope 2: 20 pontos

Total: 30 pontos

Eslovênia

Envelope 1: 20 pontos

Total: 20 pontos

Eliezer

Envelope 1: 30 pontos

Envelope 2: 100 pontos

Envelope 3: 80 pontos

Envelope 4: 40 pontos

Total: 250 pontos

Arthur Aguiar

Envelope 1: 90 pontos

Envelope 2: 20 pontos

Total: 110 pontos

Pedro Scooby

Envelope 1: 40 pontos

Envelope 2: 80 pontos

Envelope 3: 100 pontos

Envelope 4: 50 pontos

Envelope 5: 60 pontos

Total: 330 pontos

Jessilane

Envelope 1: 60 pontos

Envelope 2: 10 pontos

Envelope 3: 90 pontos

Total: 160 pontos

Paulo André

Envelope 1: 80 pontos

Envelope 2: 30 pontos

Total: 110 pontos

Linn da Quebrada

Envelope 1: 70 pontos

Envelope 2: 70 pontos

Total: 140 pontos