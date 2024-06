Previsão do signo de Câncer para hoje, 18 de junho

A Lua crescente no signo de Escorpião vai conversar de forma harmoniosa com Saturno. A terça-feira vai te chamar para realidade e te ajudar a compreender sobre os enganos. Coloque os pés no chão e pare de se enganar. Hoje pode ser aquele dia de superar as culpas, os medos e de se assumir, ou seja, amadurecer. Mercúrio já está no signo de Câncer colocando em cena seus sentimentos, unindo razão e emoção. Evite dramas.

Signo de Câncer hoje

Aproveite que sua comunicação e capacidade de expressão está em alta, canceriano(a). Mercúrio também chegou no seu signo e até o dia 2 de julho, sua mente estará super afiada. O momento é de aprender e compartilhar conhecimento. Suas ideias e seu conhecimento serão super valorizados.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.