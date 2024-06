Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (18)

A novela 'Renascer' desta terça-feira (18) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Teca sente a presença de Maria Santa, quando Inácia e Buba chegam para ajudá-la no trabalho de parto.

Resumo completo de 'Renascer' desta terça-feira

Teca sente a presença de Maria Santa, quando Inácia e Buba chegam para ajudá-la no trabalho de parto. Norberto não se sente à vontade de acolher Mariana em sua venda. Mariana diz a João Pedro que quer as terras que eram de sua família. Teca avisa a Du que não deixará o filho para fugir com o rapaz.

Augusto conta a Buba que tudo indica que a criança de Teca é intersexo. Zinha se enfurece com a presença de Mariana na casa. Teca fica apavorada ao saber por Neno e Pitoco que Du pensa em ir embora.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.