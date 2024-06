Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (18)

A novela 'Familia é Tudo' desta terça-feira (18) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Tom exige que Paulina inicie o tratamento no hospital.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta terça-feira

Tom exige que Paulina inicie o tratamento no hospital. Netuno/Léo desiste de contar para Vênus sobre sua lembrança. Andrômeda finge não se incomodar com o interesse de Sheila por Chicão. Jéssica e Hans explicam o plano contra Electra para Ana. Jules leva amigos para a casa de Leda, e Marieta não gosta. Andrômeda acaba com a festa de Sheila.

Júpiter se surpreende com o estado de Guto. Dionice pede que Nicole convide Plutão para um jantar em sua casa. Vênus se lembra de Frida. Andrômeda se enfurece por não ser chamada para cantar na inauguração. Vênus ouve suas ex-madrastas falando sobre seu pai e tira satisfações.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.