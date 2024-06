Ian McKellen cai de palco durante peça e é levado para hospital em Londres

O ator sir Ian McKellen, de 85 anos, famoso pelo papel de Gandalf nos filmes "O Senhor dos Aneis", caiu do palco durante a apresentação de uma peça e foi levado para um hospital em Londres, na Inglaterra, nesta segunda-feira (17). O artista se desequilibrou e caiu para a frente do palco enquanto estava interpretando uma cena de luta da peça "Player Kings". As informações são da BBC.

O ator chegou a reclamar de dores e foi socorrido pela equipe do teatro Noël Coward. Ainda não há informações sobre o estado de saúde de Ian McKellen.

Segundo a publicação, a sessão foi cancelada e o público foi retirado do teatro. Em cartaz, a peça "Player Kings" é uma adaptação de "Henry IV, Parte 1" e "Henry IV, Parte 2", de William Shakespeare. A temporada começou em abril no West End e tem duração de três meses.

Além da participação no gigante de bilheterias "O Senhor dos Aneis", Ian McKellen também é conhecido por interpretar o vilão Magneto nos primeiros filmes de "X-Men". Por sua atuação, já recebeu duas indicações ao Oscar e foi vencedor de um Tony, o principal prêmio do teatro estadunidense, como protagonista de "Amadeus", em 1981.