Daniel Radcliffe vence Tony Awards na categoria melhor ator

Daniel Radcliffe, conhecido mundialmente por seu papel na saga Harry Potter, recebeu o Tony Awards na categoria melhor ator por sua participação no musical "Merrily We Roll Along". A cerimônia de entrega do prêmio aconteceu no domingo (16), em Nova York.

Na peça, Daniel interpreta o letrista e dramaturgo Charley Kringas. Ele se emocionou ao receber o prêmio, e agradeceu aos colegas de elenco.

“Vou falar rápido e tentar não chorar. Esta foi uma das melhores experiências da minha vida. Tem sido inacreditável”. Daniel Radcliffe Ator britânico

O ator está em sua quinta peça na Broadway, e consolidou sua carreira nos palcos ao ganhar o prêmio.

O Tony Awards é equivalente ao Oscar do teatro. A atriz Angelina Jolie também foi premiada na ocasião, já que é produtora do musical “The Outsiders”, um dos grandes vencedores do prêmio, inclusive ganhando o prêmio Tony de melhor novo musical.