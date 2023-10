Acidente com dublê de Harry Potter em set vira documentário produzido por Daniel Radcliffe

Mesmo entre os mais ávidos fãs de Harry Potter, nem todos sabem que o dublê de Daniel Radcliffe, chamado David Holmes, sofreu um acidente durante as filmagens de “Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1", o que o deixou sem os movimentos da cintura para baixo.

Como forma de prestar uma homenagem ao profissional, o astro anunciou que vai produzir um documentário sobre a vida de Holmes. A informação foi divulgada no The Independent dessa quarta-feira (25).

Veja também

Acidente de David Holmes

Intitulado "David Holmes: The Boy Who Lived" ("David Holmes: o menino que sobreviveu", em tradução literal), o filme mostrará a “trajetória do dublê que, antes, era um prodigioso ginasta adolescente de Essex, Inglaterra e, depois, foi selecionado para interpretar o dublê de Daniel Radcliffe no primeiro filme de Harry Potter, quando Daniel tinha apenas 11 anos”, definiu uma espécie de release sobre a produção.

Ao longo dos anos, tanto Radcliffe quanto os demais colegas de set ajudaram Holmes no que puderam e querem, com o filme, mostrar ao público a força de vontade do rapaz e sua batalha constante para se integrar novamente ao mundo, mesmo com as limitações adquiridas.

Dirigido pelo cineasta britânico Dan Hartley, o projeto surge alguns anos depois que Radcliffe, 34, e Holmes, 42 anos, lançaram juntos o podcast "2020 Cunning Stunts". A produção é da HBO.