Série sobre acidente da Chapecoense chega à HBO Max em novembro

Documentário sobre um dos acidentes mais marcantes da aviação nacional, que também comoveu os fãs do futebol, deve chegar em breve à HBO Max. A produção "Dossiê Chapecó: o jogo por trás da tragédia", indicada ao Emmy Internacional de 2023 como “Melhor Documentário”, estreia no canal em 3 de novembro.

Dividida em quatro episódios, a produção busca respostas para as causas do desastre que deixou 71 vítimas fatais e seis sobreviventes, os quais ainda vivem com as sequelas da queda da aeronave. Ao longo da história são entrevistados sobreviventes como os atletas Alan Ruschel e Hélio Neto, além de familiares e amigos próximos dos jogadores e outros profissionais do time que perderam suas vidas.

A trama conta com um acervo de imagens feitas pelos próprios jogadores durante a viagem e dramatizações que reconstituem as situações que antecederam a queda do avião na madrugada do dia 28 de novembro de 2016.

Participam, ainda, os jornalistas esportivos Juca Kfouri e Alex Sabino, o ex-jogador Romário, além de Ricardo Albacete, fundador da companhia aérea Lamia, e Marcos Rocha, ex-piloto e proprietário da empresa.