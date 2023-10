Academia Brasileira de Letras anuncia 'dorama' como nova palavra da Língua Portuguesa

O Ministério da Cultura anunciou, na tarde da última quarta-feira (26), uma nova palavra do vocabulário brasileiro: dorama. Do japonês "drama", o novo termo surgiu a partir de obras audiovisuais em formato de série, em que são abordados diferentes gêneros e que, em geral, contam com um elenco e idioma do país de origem.

Segundo a Academia Brasileira de Letras (ABL), novas palavras e expressões ganham espaço no vocabulário após "ter um uso corrente na língua portuguesa, podendo ser neologismos, empréstimos linguísticos ou mesmo vocábulos que, apesar de já existirem há algum tempo na língua, têm circulado com mais frequência ou com um novo sentido nos dias de hoje".

Apesar de terem sidos criados no Japão na década de 1950, os doramas se expandiram nos países do leste e sudeste asiático e ganharam destaque, principalmente, após o K-drama conquistar o coração dos apaixonados pela cultura sul-coreana. É possível encontrar outros derivados dos doramas, que são referenciados conforme o país de produção, como: J-drama para os doramas japoneses, K-drama para os coreanos e C-drama para os chineses.

