Suzy Navarro transforma música de dorama 'Tomorrow' em forró; assista

A cantora Suzy Navarro desbravou o mundo dos doramas — produções televisivas asiáticas com foco em dramas da realidade — para lançar uma das primeiras versões em forró de música presente em uma série coreana. De "Tomorrow", obra disponível na Netflix, a forrozeira transformou o hit "Still Love You" em "Só Você".

Em entrevista à coluna, Suzy Navarro contou que a música original chegou a ela por meio da filha.

"Só Você", versão de Suzy Navarro:

"Still love you", versão de Lee Hong Gi e Yoo Hwe Seung:

"Minha filha, que é cantora também, mandou um trechinho da música com imagens da série e disse: 'mãe, olha que música linda. Vai ficar mais linda se você fizer uma versão'. Dali, parti para procurar a música original", relembrou Suzy.

A forrozeira é conhecida por ter feito algumas versões de sucesso da banda Líbanos. Uma das mais conhecidas é a letra "Além do Horizonte". A música original é interpretada por Laura Pausini, a canção "In Assenza Di Te".

Como foi feita a versão

Na produção de "Só Você", Suzy Navarro contou com ajuda do marido, conhecido no forró pelo nome de Pé de Forró, para versionar a letra. Ele também fez a produção musical com apoio de Elton Ferrari e Paulinho do Mumu.

Sem entender a letra original, a cantora explicou que pegou uma versão traduzida de "Still Love You" para poder construir a versão em forró. "Eu peguei a história narrada na letra para fazer a versão. Tanto que o primeiro trecho da música é bem semelhante ao que foi narrado na composição original".

Para os fãs de doroma, a cantora adiantou: "eu já estou com outra canção deles na agulha também".