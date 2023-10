Lexa rebate críticas sobre affair com Ricardo Vianna: ‘sou independente e pago minhas contas’

Lexa usou as redes sociais para fazer um desabafo para os seguidores, nesta quarta-feira (25). Após tornar público o romance com o ator Ricardo Vianna, a cantora foi alvo de críticas por supostamente ter "superado rápido demais" o fim do casamento com MC Guimê.

"Quando as pessoas veem uma mulher superar as coisas como um 'homem' acham ABSURDO! Eu sou solteira, tenho 28 anos, sou independente e pago as minhas contas. Cansada de ler absurdos sobre mim sendo que eu n fiz nada contra ngm (sic)", escreveu Lexa na rede X (antigo Twitter).

Veja também

As mensagens dos seguidores, respondendo ao tuíte, foram, em sua maioria, de empatia. "Você está certa, meu amor. Não deve nada a ninguém", escreveu o influencer Rodrigo Pires. "Esquece esse povo", disse outro. "Diva faz assim. Parabéns @LexaOficial, a vida é uma só e ninguém tem o direito de te julgar. Seja FELIZ!", comentou mais uma pessoa.

No entanto, teve também quem ironizasse o post. "É porque a gente sabe que vc não superou meu bem. Vc ama o Guimê e amor não acaba do dia pra noite como vc está querendo mostrar na suas redes sociais", pontuou um.

Mais cedo, Ricardo apareceu abraçando Lexa, que surgiu usando um gorrinho branco. Os dois posaram sorridentes para o clique, e a funkeira ainda acrescentou um emoji de coração na imagem.