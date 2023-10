Ex-BBB Munik Nunes anuncia primeira gravidez: 'nossa família cresceu'

A ex-BBB Munik Nunes anunciou, nessa quarta-feira (25), que está grávida do primeiro filho. Casada com o empresário Paulinho Simão, ela usou as redes sociais para divulgar a novidade.

Em vídeo ao lado do marido, em que ambos usam roupas brancas, a criadora de conteúdo usou o simbolismo de um par de sapatos de bebê e uma roupa de recém-nascido para revelar a gestação aos mais de 12,2 milhões de seguidores no Instagram. Ela não detalhou com quantos meses está a gestação.

"Nossa família cresceu!!! Ah, como estamos felizes… Estava doida para compartilhar essa novidade com vocês", escreveu na legenda, e, em seguida, citou um trecho da Bíblia, o Salmos 127:3.: "'Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá.'"

Nos comentários da publicação, famosos, amigos e fãs parabenizaram a vencedora do BBB 16. "Parabéns, minha princesa. Deus ilumine e abençoe grandemente essa família", escreveu a também ex-BBB Anamara.

Munik e Paulinho Simão casaram em outubro de 2022, em uma cerimônia íntima. No entanto, a união foi mantida fora dos holofotes até fevereiro deste ano, quando a antiga sister resolveu falar sobre o assunto em alguns stories no Instagram.

À revista Caras, ela explicou que gosta de manter assuntos pessoais longe da vida pública. "Tem coisas que gosto de manter só para mim e quem é mais próximo", justificou na época.