Lexa aparece com novo affair em ensaio de escola de samba no RJ um mês após término com MC Guimê Cantora apareceu de mãos dadas com o ator Ricardo Vianna no ensaio da escola de samba Unidos da Tijuca, da qual é Rainha de Bateria

Escrito por Redação , 10:49 - 22 de Outubro de 2023 Atualizado às 11:38