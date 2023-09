Lexa e MC Guimê terminam casamento pela segunda vez: 'tentamos'

Lexa anunciou que o casamento com MC Guimê chegou ao fim novamente. A nova separação foi divulgada no Instagram da cantora na tarde desta quinta-feira (21), cerca de três meses depois deles reatarem.

"Eu e o Guimê não estamos mais juntos, tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto", disse Lexa nos stories.

Guimê não atualizou suas redes sociais sobre o caso. A dupla havia anunciado a nova chance na relação no dia 9 de junho, em uma publicação no Instagram.

"Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal", escreveu a cantora.

Assédio no BBB 23

Os cantores haviam se separado a última vez após a polêmica de assédio de Guimê no BBB 23, quando ele e Cara de Sapato foram expulsos. A dupla assediou Dania Mendez, convidada mexicana do programa. A importunação ocorreu durante a festa do líder do funkeiro.

Os dois participantes foram indiciados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pelo crime de importunação sexual. Sapato e Guimê chegaram a pedir desculpas publicamente pelo que fizeram.

Lexa chegou a desabafar algumas vezes sobre o ocorrido, e um dia após Guimê ser indiciado criminalmente, disse que os dias estavam "sendo difíceis".