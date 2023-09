Chico Moedas retorna ao Instagram após anúncio do fim do namoro com Luísa Sonza

Chico Moedas retornou ao Instagram nesta quinta-feira (21), mais de 24h após Luísa Sonza anunciar o término do namoro entre o casal. Conforme o streamer Casimiro, amigo do influenciador, a conta havia sido derrubada após uma enxurrada de denúncias.

No retorno, é possível ver que Chico ganhou mais de 20 mil seguidores. Por volta de 10h da quarta-feira (20), antes da notícia, ele tinha 602 mil seguidores, e agora conta com 622 mil.

O influencer também apagou as fotos que tinha com Luísa em seu feed da rede social. Ele ainda, entretanto, não falou publicamente sobre o fim da relação com a cantora.

Chico estaria 'triste e chateado'

Em live nessa quarta, Casimiro disse que soube do ocorrido na véspera da participação da artista no programa "Mais Você", da TV Globo. O streamer começou a falar sobre o assunto criticando a atitude do amigo. "Ele fez m*. Fato. Não tem o que fazer", declarou ele, que negou que a situação tenha sido uma estratégia de marketing para promover a música de Sonza.

Casimiro falou sobre o início do relacionamento do influenciador e da artista, dizendo que o amigo ficou afastado por um período com a ex-namorada, em São Paulo. Quando retornou ao Rio de Janeiro, o comentarista disse ter visto Chico apenas duas vezes.

"Ele está triste, está chateado, porque ele sabe que foi babaca", relatou o comentarista. "Acho que ele sabe que fez m*. Não adianta a gente ficar passando a mão na cabeça dele", finalizou Casimiro, que disse ter recebido ataques depois da repercussão.

Luísa se emocionou e emocionou Ana Maria Braga ao ler um longo texto comentando sobre a traição de Chico Veiga no "Mais Você", "É uma dor impossível de explicar. É uma quebra na confiança no próximo, é um medo de acreditar nas pessoas, é um sonho destruído, é toda a sua entrega, todo o seu zelo, cuidado, amor jogado fora", disse em um trecho.

A cantora também rebateu as críticas sobre ter dedicado uma música a ele com poucos meses de relacionamento. "Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento no banheiro sujo de um bar", declarou.